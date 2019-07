Flughafenchef kritisiert Verzögerungen beim Gepäck-Ausladen

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf sollen 2019 rund 26 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Der Flugbetrieb habe am Freitagmorgen ohne Probleme begonnen, sagte ein Flughafensprecher. «Bisher läuft alles super.» Der Flughafen rechnet für Freitag und Samstag mit jeweils rund 80 000 Fluggästen, am Sonntag wird der vorläufige Spitzentag mit etwa 90 000 Passagieren erwartet.