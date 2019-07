Düsseldorf (dpa/lnw) - Wer nach der Zeugnisvergabe in den Schulen Fragen hat oder Beratung benötigt, kann ab Freitag die Nummer der Zeugnistelefone der Regierungsbezirke wählen. Die Hotlines stünden Schülern und Eltern zur Verfügung, teilten die Regierungsbezirke mit. In Köln können sich auch Lehrkräfte über die Nummer beraten lassen, hieß es. Die Mitarbeiter geben Hilfe bei Fragen zur Notengebung, wenn diese beispielsweise als ungerecht empfunden wurde. Außerdem können Anrufer nach Informationen zum Thema Versetzung und der weiteren Schullaufbahn fragen. Die Rufnummern stehen vor allem für rechtliche Probleme und schnelle Hilfe bereit. Die Experten sind am Freitag und am kommenden Montag und Dienstag erreichbar.