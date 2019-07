Siegburg (dpa/lnw) - Ein 27-jähriger Mann soll seine Freundin in einem Siegburger Mehrfamilienhaus lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll er die 19-Jährige am Mittwochabend im Hausflur vor ihrer Wohnung angegriffen und ihr «durch Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper» schwere Verletzungen zugefügt haben.

Von dpa