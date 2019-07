Schaden: Einbrecher stehlen Werkzeuge und Kupferleitungen.

Alsdorf (dpa/lnw) - Diebstahl in großem Stil: Unbekannte sind in Alsdorf bei Aachen in eine im Bau befindliche Lagerhalle eingebrochen und haben zahlreiche Werkzeuge sowie tonnenweise Kupferstromleitungen entwendet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Nach Schätzungen der betroffenen Firmen liege der Gesamtschaden im Bereich von einer Million Euro. Der Einbruch in die Baustelle habe sich am vergangenen Wochenende zugetragen.

Von dpa