Ditib nach Bombendrohung: Angst in vielen Moscheegemeinden.

«Die Ditib-Gemeinden sind in höchstem Maße beunruhigt.» Es gebe einen Zusammenhang zwischen öffentlicher Debatte über den Islam und und Angriffen auf Muslime. «Wir erwarten Solidarität und Beistand.» Nach einer am Dienstagmorgen eingegangenen Bombendrohung hatte die Polizei den größten Moscheekomplex in Deutschland geräumt und abgesperrt, gab am späten Mittag dann aber Entwarnung. Bundesweit gibt es Türkmen zufolge 857 Ditib-Moscheegemeinden.