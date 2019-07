Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen.

Im Schnitt sind die Bewohner in NRW 44,1 Jahre alt. Am jüngsten sind die Menschen im Schnitt in Augustdorf im Kreis Lippe mit 38,7 Jahren, am ältesten in Bad Sassendorf im Kreis Soest mit 49,7 Jahren. Die Reihenfolge der größten Städte ist gleich geblieben. Am größten ist Köln mit knapp 1,086 Millionen Einwohnern. Darauf folgen Düsseldorf (619 000), Dortmund (587 000) und Essen (583 000).