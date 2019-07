Dachstuhl in Köln brennt aus: Bewohner unverletzt

Köln (dpa/lnw) - In der Kölner Innenstadt ist in einem Wohnhaus am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle zwölf Bewohner hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Warum der Dachstuhl in Flammen aufging, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser verhindern. Der Brand sei unter Kontrolle, das Löschen der Glutnester solle aber noch bis in den Vormittag andauern.

Von dpa