Löscharbeiten in Lagerhalle für Grillanzünder dauern an

Essen (dpa/lnw) - Auch am dritten Tag dauerten die Löscharbeiten in einer Lagerhalle für Grillanzünder am Dienstag in Essen an. Ein Abrissbagger sortierte laut Feuerwehr die Trümmer, wobei immer wieder Glutnester gefunden würden. Ein Einsatzfahrzeug sei daher noch vor Ort, teilte ein Sprecher mit. Er rechne damit, dass die Löscharbeiten noch bis zum Dienstagabend dauern könnten. Zunächst war die Feuerwehr davon ausgegangen, bereits Montagnacht fertig zu sein.