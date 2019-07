Kanufahrer rettet junge Frau aus dem Rhein

Meerbusch (dpa/lnw) - Ein Kanufahrer hat eine junge Frau bei Düsseldorf aus dem Rhein gezogen und ihr damit vermutlich das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr in Meerbusch am Dienstag berichtete, hatte sich der Kanufahrer auf Bitten eines Feuerwehrmanns spontan an der Suche nach der Frau beteiligt. Bevor die Feuerwehr ihre Rettungsboote zu Wasser lassen konnte, habe der Mann bereits die im Strom treibende Frau entdeckt. Er habe sie auf sein Kanu gezogen und ans Ufer gebracht.

Von dpa