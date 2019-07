Schon mehr als 100 000 digitale Krankschreibungen

Kiel (dpa) - Die digitale Krankschreibung stößt bei vielen Menschen auf eine positive Resonanz. Immer mehr Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) und der Barmer Ersatzkasse nutzten im Rahmen von Pilotprojekten die elektronische Alternative zu den bisherigen gelben Zetteln, teilten beide Kassen am Dienstag in Kiel mit. Versicherte beider Kassen können in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg ihr Attest über den Arzt digital an die Krankenkasse übermitteln. Anfang Juli ging die 100 000. Krankschreibung elektronisch bei der TK ein. Bei der Barmer nutzten im Juni 1500 Versicherte diese Option. Von 2021 an wird die digitale Übermittlung an die Krankenkasse in Deutschland verbindlich sein.

Von dpa