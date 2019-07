Bielefeld (dpa/lnw) - Torhüter Nikolai Rehnen wechselt vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zu Alemannia Aachen in die Regionalliga. Der 22-Jährige erhält in Aachen einen Leihvertrag. Das teilten beiden Clubs am Montagabend mit. Rehnens Kontrakt in Bielefeld läuft noch bis 2021. In der vergangenen Saison war Rehnen an den Drittliga-Absteiger Fortuna Köln verliehen worden.

Von dpa