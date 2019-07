Kommunen fordern Entlastung von Altschulden

Mönchengladbach (dpa/lnw) - «Wer bestellt, bezahlt!»: Bierdeckel mit dieser Aufschrift sollen in diesen Tagen Hunderte Politiker in Bundestag und allen Landtagen erhalten, teilten mehrere Kommunen am Montag mit. Das Aktionsbündnis «Für die Würde unserer Städte» von insgesamt 70 Kommunen aus allen Bundesländern fordere damit die Politiker auf, für eine Entlastung von Altschulden zu sorgen.

Von dpa