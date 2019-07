Taxigast randaliert und bricht Polizisten die Hand

Dortmund (dpa/lnw) - Brutales Ende einer Taxifahrt: Weil der Gast (51) nicht bezahlen wollte, rief der Taxifahrer am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr die Polizei in Dortmund. Als die Beamten eintrafen, attackierte der Fahrgast mehrere Polizisten. Drei wurden verletzt, zwei schwer. Einem der beiden Beamten brach der Mann die Hand, so die Polizei in einer Mitteilung vom Montag.

Von dpa