Mann mit Machete und Holzlatte auf Schlafplatz-Suche

Hückeswagen (dpa/lnw) - Ein mit einer schwarzen Machete und einer Holzlatte ausgerüsteter Mann hat in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis für Aufsehen gesorgt und ist im Gefängnis gelandet. Zunächst meldeten Anwohner bei der Polizei, dass der Mann bei ihnen im Garten sei, wie die Beamten am Montag berichteten. Einem Anwohner sagte der 34 Jahre alte Macheten-Mann laut Polizei, dass er einen Schlafplatz suche, verschwand dann aber. Kurz danach am Samstagmorgen gab es bei der Polizei einen weiteren Anruf: Wieder war der Mann in einem Garten aufgefallen und diesmal trafen ihn die Polizisten dort an.

Von dpa