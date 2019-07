Wie die Duisburger Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohner am Freitag gegen 16 Uhr den Notruf alarmiert, «weil aus einem Hochzeitskorso auf der Kulturstraße Schüsse abgefeuert und Bengalfackeln angezündet wurden». Streifenwagen stoppten die Verdächtigen wenige hundert Meter weiter. «Als die Polizisten den Hochzeitsgästen den Anhaltegrund mitteilten, gaben sie sich ahnungslos», so die Behörde: «Erst als die Beamten ankündigten, jede Person und jedes Fahrzeug zu durchsuchen, zeigten sich die Gäste kooperativ.»

Ein 31-Jähriger habe die Polizisten zu einem Auto geführt, in dem weitere Bengalos lagerten. Außerdem gab er zu, bereits mehrere Fackeln angezündet zu haben. Im Hosenbund eines 28-Jährigen fanden die Ordnungshüter eine Schreckschusspistole und in seiner Hosentasche Patronen. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz.