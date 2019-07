Beamte hatten die Männer in der Nacht zu Samstag an einer roten Ampel stehend beobachtet, wie die Polizei Borken am Sonntag mitteilte. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten sie und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Die Beamten hielten die beiden Raser - beide im Alter von 24 Jahren - an und stellten ihre Führerscheine sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.