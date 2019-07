Sechs Menschen bei Autounfall verletzt: darunter drei Kinder

Hückeswagen (dpa/lnw) - Bei einem schweren Autounfall in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) sind sechs Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, krachte eine 60-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Wagen von hinten in das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die abbiegen wollte. Die zwei Fahrerinnen, drei Kinder und eine 58 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Von dpa