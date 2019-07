Trockenheit fördert Brände: Zigaretten nicht auf den Boden

Wind und die anhaltende Trockenheit hätten die Feuer begünstigt. Die Polizei ermittelt einem Sprecher zufolge in den vier Fällen in Richtung fahrlässige Brandstiftung. Auch herumliegende Glasscherben könnten bei Sonneneinstrahlung Feuer auslösen, hieß es. Zuletzt war am Freitagabend ein Stoppelfeld auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Tage zuvor hatten in derselben Bauerschaft ein Grünstreifen und eine Heuwiese ausgedehnt gebrannt. Auch in Südkirchen, nur wenige Kilometer entfernt, war die Feuerwehr zu einem Flächenbrand ausgerückt.