Mann putzt bei lauter Musik: Nachbar verletzt ihn mit Messer

Krefeld (dpa/lnw) - Weil ein 36-Jähriger bei lauter Musik Fenster geputzt hat, hat ihn ein 54-jähriger Nachbar mit einem Messer leicht am Rücken verletzt. Im Verlauf der Auseinandersetzung hätten sich die beiden Kontrahenten gegenübergestanden - der eine mit einem Messer, der andere mit seinem Wischmob, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 36-Jährige wurde anschließend in einem Rettungswagen versorgt.

Von dpa