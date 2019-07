Oberhausen (dpa/lnw) - In vier Oberhausener Stadtteilen ist in der Nacht zum Samstag der Strom ausgefallen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Energieversorger gut drei Stunden damit beschäftigt, den Kurzschluss in einer Starkstromleitung zu beheben. Gegen 3.00 Uhr waren Lirich, Buschhausen, Sterkrade und Königshardt wieder am Netz.

Von dpa