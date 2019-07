Düsseldorf (dpa/lnw) - In 13 Städten in NRW wollen heute Demonstranten für die Rechte von Geflüchteten auf die Straße gehen. Aufgerufen zu der europaweiten Aktion hat die internationale Bewegung «Seebrücke». Es solle Solidarität gezeigte werden für Menschen auf der Flucht, die Schiffbruch erleiden, und für die zwischenzeitlich inhaftierte Kapitänin des Rettungsschiffs «Sea Watch 3», Carola Rackete, so die Veranstalter. Demonstrationen sind geplant in den Innenstädten von Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Detmold, Dinslaken, Dortmund, Düren, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster.

Aktueller Anlass war die Inhaftierung der «Sea Watch 3»-Kapitänin Carola Rackete von wenigen Tagen, die mit Schiffbrüchigen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Regierung den Hafen von Lampedusa angesteuert hatte. Rackete kam inzwischen wieder frei.

Die «Seebrücke» ist nach eigenen Angaben eine Bewegung, die von Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft getragen wird. Zu den Unterstützern gehören demnach auch Ärzte, Flüchtlingshelfer und Friedensaktivisten.