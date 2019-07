Buhrow verteidigt Umgang mit AfD bei «hart aber fair»

Köln (dpa) - Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Tom Buhrow, hat den Umgang seines Senders mit der AfD in einer umstrittenen «hart aber fair»-Sendung verteidigt. Die Einladung des AfD-Politikers Uwe Junge und die Moderation von Gastgeber Frank Plasberg hatten nach der Sendung von Montag auf Twitter für heftige Kritik gesorgt. «Die Redaktion hat sich die Einladung sehr gut überlegt. Ich stehe auch hinter der Einladung», sagte Buhrow bei einer Sitzung des Rundfunkrates am Freitag in Köln.

Von dpa