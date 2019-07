Fahrer liefert Paket aus: Transporter wird gestohlen

Essen (dpa/lnw) - Einem Paketboten ist am Freitag in Essen während einer Auslieferung der Transporter gestohlen worden. Die Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug aus. Sie wurde auch auf die Autobahn 40 ausgedehnt, wie die Beamten mitteilten. Der voll bestückte weiße Lieferwagen verschwand Polizeiinformationen zufolge am Mittag, während der Fahrer gerade ein Paket zu einen Kunden brachte. Vermutlich habe der Fahrer den Schlüssel stecken lassen, während er zum Haus ging, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa