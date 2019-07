Stealers wollen trotz Personalproblemen Sieg gegen Cardinals

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers müssen am Samstag in der Playdown-Runde der Basketball-Bundesliga gegen die Cologne Cardinals auf einige Spieler verzichten. Simon Bäumer, Marc Harder und Tönnies Pape sind mit der deutschen U18-Auswahl unterwegs, Przemyslaw Paluch läuft für Polens Nationalmannschaft auf. Dennoch wollen die Hanseaten ihre weiße Weste gegen die Kölner verteidigen. In der Hauptrunde gelangen ihnen vier Siege in vier Partien.

Von dpa