BGH: Schutt-Recycler haftet nicht für Blindgänger-Explosion

Damit sind zwei Gebäudeversicherer mit ihren Klagen auch in letzter Instanz gescheitert. Sie wollten von der Recycling-Firma einen Betrag von mehr als einer Million Euro zurück. Der in einem Schuttbrocken verborgene Blindgänger war in Euskirchen im Rheinland beim Zerkleinern von Bauschutt detoniert. Ein Arbeiter starb, 13 Menschen wurden verletzt. Die Druckwelle richtete große Schäden an.