Gericht: Zirkus-Kamele dürfen in Düsseldorf auftreten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erneut hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf den Auftritt von Wildtieren in einem Zirkus genehmigt. Laut Beschluss vom Donnerstag darf demnach der Circus Busch seine Kamele in Düsseldorf im kommenden September mitbringen und in der Show auftreten lassen (Az: 18 L 1205/19).