Dortmund (dpa/lnw) - Eine Entenfamilie hat in Dortmund mit einem riskanten Ausflug auf eine Bahnstrecke einen Rettungseinsatz ausgelöst. Ente und Erpel waren nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch an der Haltestelle Signal-Iduna-Park von einem Zug erfasst und getötet worden.

Von dpa