Dortmund (dpa/lnw) – Nach einem Einsatz in den Reihen prorussischer Separatisten in der Ukraine muss sich ein Mann aus dem ostwestfälischen Löhne seit Mittwoch in Dortmund vor Gericht verantworten. Der Angeklagte war nach eigenen Angaben zwischen 2014 und 2016 Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der von Separatisten selbst ernannten «Volksrepublik Donezk». An Kampfhandlungen will sich der Deutsche, der nach eigenen Angaben in der Sowjetunion geboren wurde und dessen Vater Ukrainer ist, aber nicht beteiligt haben.

Er war bei seiner Rückkehr am Flughafen Hannover festgenommen worden. Die Anklage lautet auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Nach eigenen Angaben hat es der 43-Jährige als seine «Bürgerpflicht» angesehen, die international nie anerkannte «Volksrepublik Donezk» gegen die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Er sei zwar an der Waffe ausgebildet worden, habe als gelernter Schweißer aber zunächst zerstörte Gas- und Wasserleitungen repariert. Später will er sich dann einem Wachbataillon angeschlossen haben. «Ich war nie an der Front», sagte er den Richtern am Dortmunder Landgericht.

Am Ende sei er jedoch völlig desillusioniert gewesen. «Ich habe Leute unterstützt, die sich an dem Krieg bereichert haben.» Im Prozess kann der 43-Jährige auf eine Bewährungsstrafe hoffen.