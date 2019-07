Ausschuss stimmt zu: Alte Bahnlinien werden reaktiviert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für Bahnkunden im Münsterland und in Ostwestfalen rückt die Reaktivierung alter, lange stillgelegter Schienenverbindungen näher. Am Mittwoch nahmen entsprechende Projekte für die Bahnstrecken von Harsewinkel über Gütersloh nach Verl (Teutoburger Wald Eisenbahn, TWE) und von Münster nach Sendenhorst (Westfälische Landeseisenbahn, WLE) die Genehmigungshürde im Verkehrsausschuss des Landtages. Die Abgeordneten stimmten nach Auskunft des Verkehrsministeriums einstimmig für die Aufnahme der Projekte in den Bedarfsplan des Landes für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).

Von dpa