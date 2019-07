Haus in Witten in Flammen: Feuerwehr rettet Bewohner

Witten (dpa/lnw) - In Witten haben Feuerwehrkräfte viele Stunden lang gegen Flammen in einem Wohnhaus gekämpft und mehrere Bewohner gerettet. Zwei Personen habe man mit Drehleitern vom Dach holen können, «augenscheinlich unverletzt», sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Mittwoch. Zwei weitere Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Notarzt betreut.