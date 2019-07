Transporter kracht in Schaufenster: Passantin verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Mann ist in der Düsseldorfer Innenstadt mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen und in ein Schaufenster gekracht. Bei dem Unfall am Mittwochmittag wurden nach Angaben der Polizei der Fahrer und eine Passantin leicht verletzt. «Es hätte auch eine Personengruppe erwischen können», sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug und die Schaufensterfront wurden erheblich beschädigt, ein Straßenschild wurde aus dem Boden gerissen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen laut Polizei.