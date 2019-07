3. Liga: Münchner Löwen und Preußen Münster eröffnen Saison

Frankfurt/Main (dpa/nwf) - Die Traditionsclubs TSV 1860 München und Preußen Münster eröffnen mit einem Freitagabendspiel am 19. Juli die neue Saison in der 3. Liga. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr. Das geht aus dem Rahmenspielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch veröffentlicht hat. Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg startet am 20. Juli gegen SG Sonnenhof Großaspach in die neue Saison. Einen Tag später ist der KFC Uerdingen gegen den Halleschen FC (beide 14.00 Uhr) gefordert. Alle Spiele werden von MagentaTV übertragen. Die erste Englische Woche findet bereits am zweiten Spieltag vom 26. bis 28. Juli statt.

Von dpa