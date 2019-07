Polizei prüft nach Knochenfund Zusammenhang zu Fall aus 2016

Hagen (dpa/lnw) - Nach dem Fund von menschlichen Knochen bei Bauarbeiten in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs prüft die Polizei einen Zusammenhang zu einem Schädelfund im Jahr 2016. Am Dienstag hatten Arbeiter an einem Hang Oberschenkelknochen mit Kleidungsresten gefunden, die jetzt von der Rechtsmedizin untersucht werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Bereits 2016 war bei Bauarbeiten an der selben Großbaustelle ein menschlicher Schädel entdeckt worden.

Von dpa