KFC Uerdingen verpflichtet dänischen Innenverteidiger Maxsö

Krefeld (dpa) - Der ehemalige Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen verfolgt weiterhin ambitionierte Ziele. Wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte, wurde in Andreas Maxsö vom FC Zürich ein weiterer schon in höheren Klassen etablierter Profi verpflichtet. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 28 Spiele für den FC Zürich in der ersten Schweizer Liga und fünf Einsätze in der Europa League. Zu näheren Vertragsmodalitäten machte Uerdingen keine Angabe.

Von dpa