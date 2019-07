Seehofer: «Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind»

Köln (dpa/lnw) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Notwendigkeit betont, Links- und Rechtsextremismus gleichermaßen zu bekämpfen. «Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind», sagte Seehofer am Dienstag bei seinem Besuch des Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt in Köln. Nach dem politischen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war dem Minister und den ihm unterstellten Behörden vorgeworfen worden, die Beobachtung rechter Bedrohungen zu vernachlässigen.

