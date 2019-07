Seehofer besucht Terrorismus-Abwehrzentrum in Köln

Köln (dpa/lnw) - Nach seinem Aufruf zur Stärkung des Verfassungsschutzes will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sich ein Bild von der Lage vor Ort machen. In Köln wird der Minister am heutigen Dienstag das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum des Verfassungsschutzes besuchen. Dort tauschen Polizei und Nachrichtendienste aus Bund und Ländern seit 2012 ihr Wissen über Rechts- und Linksextremismus, Ausländerextremismus und Spionage aus.