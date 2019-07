Tarif im NRW-Einzelhandel: Drei Prozent mehr für Verkäufer

Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt des nordrhein-westfälischen Einzelhandels haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband NRW am Montag auf ein Gehaltsplus geeinigt. Es ist bundesweit der erste Tarifabschluss für den Einzelhandel. Verkäuferinnen und Verkäufer sollen ab 1. Juli 2019 drei Prozent mehr Gehalt bekommen, wie Verdi und Handelsverband übereinstimmend am Montagabend mitteilten. Alle Beschäftigten in höheren Entgeltgruppen erhielten eine Pauschale von 77,50 Euro. Zum 1. Mai 2020 gibt es für alle im Einzelhandel tätigen Menschen ein weiteres Plus von 1,8 Prozent.

Von dpa