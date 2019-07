Zehn Polizei-Einsätze wegen Hochzeiten in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei ist in Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche zehn Mal wegen ausufernder Hochzeitsfeiern eingeschritten. Dies war gegenüber den 40 Einsätzen in der Vorwoche ein rapider Rückgang. Alle Einsätze habe die Polizei am vergangenen Samstag absolviert, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Montag. Einmal sei eine Autobahn betroffen gewesen, drei Mal seien Schüsse gemeldet worden, sechs Mal Autokorsos.

Von dpa