Mann kippt mit Arbeitsbühne um und verletzt sich schwer

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein 62-Jähriger ist mit einer Arbeitsbühne in seinem Hof in Euskirchen umgekippt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte am Mittag vom Korb der ausgeliehenen Arbeitsbühne aus am Kamin seines Hauses gearbeitet. Laut Polizei waren die Stützfüße nicht ordnungsgemäß ausgefahren und so kippte die Bühne um.

Von dpa