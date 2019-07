BVB verlängert mit Burnic bis 2021: Weiter Leihe in Dresden

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Dzenis Burnic vorzeitig bis 2021 verlängert, verleiht den Mittelfeldspieler aber für ein weiteres Jahr an Dynamo Dresden. Das 21 Jahre alte Talent war bereits in der vergangenen Rückrunde für den Zweitligisten aufgelaufen. Wie der BVB am Montag mitteilte, soll Burnic bei den Sachsen weitere Spielpraxis sammeln.