Gute Lage am NRW-Arbeitsmarkt: Quote bei 6,5 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind so wenige Menschen arbeitslos gemeldet wie seit langem nicht mehr. Rund 633 500 Menschen waren im Juni auf Jobsuche - so niedrig war der Wert in dem Monat seit 1992 nicht mehr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zum Juni 2018 waren es rund 11 000 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit 0,2 Punkte niedriger als vor einem Jahr. In anderen Bundesländern sieht es allerdings noch besser aus - die Quote für ganz Deutschland liegt bei 4,9 Prozent.

Von dpa