Bande mutmaßlicher Wohnwagen-Diebe in Köln vor Gericht

Laut Anklage sollen die sechs Beschuldigten - mutmaßlich Mitglieder einer Großfamilie - in unterschiedlicher Besetzung zunächst die Tatorte ausgekundschaftet haben. Sie hätten die Wohnwagen mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet, sie von den meist gesicherten oder umzäunten Geländen per Hand gezogen und mit mitgebrachten Zugfahrzeugen abgeschleppt. Anschließend sollen sie die Wohnwagen nach Belgien gebracht und an einen Hehler verkauft haben.

Das Gericht hat bis Ende Oktober 30 Verhandlungstage terminiert. Drei Angeklagte sind laut Angaben vor Gericht Montenegriner, einer Staatsangehöriger Bosnien-Herzegowinas. Zwei Angeklagte gaben an, staatenlos zu sein.