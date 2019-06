Schalke-Boss Tönnies erneut in den Aufsichtsrat gewählt

Gelsenkirchen (dpa) - Clemens Tönnies ist auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erneut in den Aufsichtsrat gewählt worden. Der 63 Jahre alte Unternehmer erhielt am Sonntag von den 9568 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern 5599 Stimmen. Tönnies hatte sich im Zuge der Versammlung mit einigen emotionalen Wortbeiträgen der Kritik gestellt und die Mitverantwortung für die enttäuschende abgelaufene Saison übernommen. «Ich hatte viele schlaflose Nächte», erklärte Tönnies. Zudem wurde erneut Peter Lange mit 4043 Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt.