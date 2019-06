Auto überschlägt sich auf A 59: Fünf teils schwer Verletzte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei junge Frauen sind bei einem Autounfall am späten Samstagabend auf der A 59 bei Düsseldorf schwer verletzt worden. Zwei mitfahrende 20 Jahre alte Männer wurden ebenfalls verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Insassen kamen in Krankenhäuser. Das Auto mit einer 19-Jährigen am Steuer und mit vier weiteren Insassen kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich anschließend.

Von dpa