Mann verfolgt Jugendliche nachts mit einer Axt

Waldbröl (dpa/lnw) - Mit einer Axt soll ein 41 Jahre alter Mann in Waldbröl im Oberbergischen Kreis mehrere Jugendliche bedroht und verfolgt haben, weil er sich durch ihre Gespräche gestört fühlte. Er sei den vier Teenagern im Alter von 15 bis 17 Jahren in der Nacht zu Sonntag nachgelaufen, habe die Spaltaxt geschwungen und einen 16-Jährigen mit der stumpfen Seite am Bauch verletzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er Drohungen ausgestoßen. Schließlich ließ er von der Gruppe ab. Polizisten spürten den 41-Jährigen wenig später auf und stellten die Axt sicher. Der Mann wurde laut der Polizeimitteilung in eine Klinik eingewiesen.

Von dpa