Neunjähriger Junge an Badesee in Hamm vermisst

Hamm (dpa/lnw) - Ein neun Jahre alter Junge ist am frühen Samstagabend beim Schwimmen an einer Wasserskianlage in Hamm verschwunden und wird seither gesucht. Das Kind sei mit seiner Familie auf der Anlage an einem Badesee gewesen, berichtete die Polizei. Auch am Sonntag fehlte noch jede Spur des Jungen.