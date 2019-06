Frachtschiff läuft am Niederrhein auf Grund

Duisburg/Voerde (dpa) - Ein mit Zement beladenes Frachtschiff ist am Niederrhein havariert und auf Grund gelaufen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Duisburg vom Sonntag drang Wasser durch einen sogenannten Lüftungsdom in das Innere des Schiffes ein, das dadurch stark Schlagseite bekam. Verletzt wurde niemand.