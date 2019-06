Woelki hocherfreut über mahnende Worte des Papstes

Köln (dpa) - Der in innerkirchlichen Fragen als sehr konservativ geltende Kardinal Rainer Woelki aus Köln hat sich hocherfreut über den am Samstag veröffentlichten Brief von Papst Franziskus an die deutschen Katholiken geäußert. «Der Papst spricht mir aus dem Herzen», teilte der Chef des größten deutschen Bistums mit. Die Krise der Kirche sei in erster Linie eine Glaubenskrise. Deshalb dürfe es den deutschen Katholiken nicht in erster Linie um den «perfekten Apparat» gehen, sondern um spirituelle Erneuerung aus der christlichen Botschaft heraus.

Von dpa