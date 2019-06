Bis zu 36 Grad am Wochenende: Abkühlung zum Wochenbeginn

Essen (dpa/lnw) - Ein wolkenloser Himmel und Sonne satt in Nordrhein-Westfalen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen rechnet mit bis zu 35 Grad am Samstag und 36 Grad am Sonntag. Bei strahlendem Sonnenschein steigt jedoch auch die Belastung durch UV-Strahlen. «Am Mittag und Nachmittag sollte niemand ohne Sonnenschutz nach draußen gehen», sagte eine Meteorologin des DWD am Samstag. UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs.

Von dpa