Kutschaty: SPD bei künftiger Programmatik «gut auf Kurs»

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der SPD läuft nach den Worten des nordrhein-westfälischen Landtagsfraktionschefs Thomas Kutschaty derzeit eine breite Diskussion über die künftigen Themenschwerpunkte. «Natürlich diskutiert man in einer Partei mit über 100 000 Mitgliedern (...), was ist der richtige Weg?», sagte Kutschaty am Samstag in der Radiosendung «WDR Morgenecho». Die Partei sei hier aber schon «ziemlich gut auf Kurs». Natürlich habe bei so vielen Mitgliedern «der eine oder andere andere Schwerpunkte, aber so ist das nun einmal in einer Partei».

Von dpa